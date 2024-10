POL-WES: Dinslaken - "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität"

Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstag (17.10.) auf Freitag (18.10) in eine Kindertagesstätte an der Fröbelstraße eingebrochen. Sie brachen mehrere Türen auf und gelangten so in das Gebäude. Dort dursuchten die Unbekannten mehrere Räume und Schränke. Aus einem Büro der Einrichtung nahmen die Täter einen Tresor mit. Darin befanden sich unter anderem ein Handy und Bargeld. Zeugen, die ...

mehr