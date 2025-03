POL-PDKL: Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Alsenz (ots) - Am Freitagvormittag wurden bei einem Vorfahrtsunfall auf der Bundesstraße 48 bei Alsenz zwei Personen leicht verletzt. Eine 41-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis wollte aus Hochstätten kommend von der B 48 nach links auf die Hauptstraße in Alsenz abbiegen. Dabei übersah er einen in Richtung Hochstätten fahrenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide ...

