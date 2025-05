POL-LG: ++ Bedroht und geschlagen - Maskierter Mann flüchtet ++ Unfall zwischen Radfahrer und PKW ++ Mit über 2 Promille am Steuer ++ Unterholz brennt in Waldgebiet ++ PKW entwendet - Ermittlungen laufen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch am Nachmittag

Unbekannte hebelten am 11.05.2025 zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf. Das betroffene Mehrfamilienhaus befindet sich in der Dahlenburger Landstraße. In den Räumlichkeiten wurde Bargeld aus mehreren Geldkassetten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Bedroht und geschlagen - Maskierter Mann flüchtet

Am 12.05.2025 gegen 07:15 Uhr wurde eine Frau von einem maskierten Mann festgehalten und bedroht, als sie eine Firma Bei der Pferdehütte aufschließen wollte. Der Mann forderte sie auf ihm Zutritt zu den Räumlichkeiten zu gewähren. Als die Frau um Hilfe schrie, schlug der Mann zu und flüchtete in Richtung des dortigen Schnellrestaurants. Die Mitarbeiterin erlitt leicht Verletzungen. Die Polizei konnte den Täter nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Radfahrer kollidieren - schwerverletzt

Innerhalb einer Kolonne von Rennradfahrern kollidierten am 11.05.2025 gegen 12:30 Uhr zwei Männer im Alter von 55 und 63 Jahren auf der Landesstraße 231 von Göddingen kommend in Richtung Nindorf. Dabei stürzte der 55-Jährige und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Bleckede - Handy nach Streitigkeiten entrissen

In der Straße Hohe Luft gerieten am Samstag, 10.05.2025, gegen 22:00 Uhr mehrere Personen in einen Streit. Hintergrund soll eine Aufnahme mit einem Handy durch eine 39-Jährige gewesen sein. Ein 41-Jähriger sowie ein 47-Jähriger gerieten mit der Frau in eine Rangelei und entrissen dabei das Handy. Der 41-Jährige und die 39-Jährige erlitten leichte Verletzungen.

Radbruch - Unfall im Begegnungsverkehr

Am 11.05.2025 gegen 12:15 Uhr kollidierten zwei PKW auf der Kreisstraße 42 bei Radbruch. Dabei beabsichtigte ein 49 Jahre alte Fahrerin eines Skoda Oktavia von der Luhdorfer Straße nach links in die Rottdorfer Straße abzubiegen. Dabei kollidierte des Skoda mit einem entgegenkommenden Mercedes. Durch die Kollision wurde der Skoda auf einen, an der Einmündung der Rottdorfer Straße stehenden, VW Caddy geschoben. Die beiden Insassen des Skoda erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Lüneburg - PKW entwendet - Ermittlungen laufen

Die Lüneburger Polizei ermittelt aufgrund eines PKW-Diebstahls im Zeitraum vom 09.05.2025 bis zum 12.05.2025. Ein in der Bleckeder Landstraße abgestellter BMW 530d wurde im genannten Zeitraum entwendet. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Am 12.05.2025 gegen 08:45 Uhr beabsichtigte eine Seniorin in einem PKW-BMW von der Reichenbachstraße in die Straße "Im Wendischen Dorfe" abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem von links der Reichenbachstraße auf der falschen Seite folgendem Radfahrer im Alter von 26 Jahren. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mit über 2 Promille am Steuer

Am 11.05.2025 gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt in Dannenberg gemeldet. Die Polizei kontrollierte daraufhin den 44 Jahre alten Fahrer des benutzten VW Passat in der Raiffeisenstraße. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,40 Promille. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Lüder - Unterholz brennt in Waldgebiet

Am 11.05.2025 gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Waldgebiet zwischen Schafwedel und Langenbrügge gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte waren rund 200 Quadratmeter Unterholz brandbetroffen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausweitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

