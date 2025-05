Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Unglücksfall auf dem Gartower See ++ 40-Jähriger verstorben ++ Kinder durch Zeugen gerettet ++ Suchmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr führen zum Auffinden des Vaters ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Gartow

Am 14.05.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf dem Gartower See ein tragischer Unglücksfall. Ein 40-Jähriger Familienvater war mit seinen zwei Kindern in einem privaten Kanu auf dem See. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte das Kanu um und die drei Insassen landeten im Wasser. Der 40-Jährige versuchte nach ersten Erkenntnissen vergeblich das Kanu umzudrehen. Als die mit einer Rettungsweste ausgestatteten Kinder um Hilfe riefen, schwamm eine 63-Jährige sowie ein 21-Jähriger zur Unglücksstelle. Sie konnten die beiden Kinder im Alter von zwei und sieben Jahren zum Ufer bringen. Den Vater konnten sie nicht mehr feststellen. Im Rahmen von umfangreichen Suchmaßnahmen der Polizei, Feuerwehr und DLRG wurde der 40-Jährige wenige Stunden später leblos aus dem See geborgen.

