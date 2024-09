Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Trunkenheitsfahrten und Verkehrsunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel

Bitburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, 13.09.2024 bis 15.09.2024, konnten durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt werden. Am Nachmittag des 13.09.2024 wurde ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle in Irrel unterzogen, wobei dieser betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen aufwies. Es stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein anderer 46-jähriger Fahrzeugführer im Bereich Bettingen kontrolliert, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille festgestellt wurde.

Nicht ohne Personen- und Sachschäden blieben zwei Verkehrsunfälle, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführenden unter dem Einfluss von Alkohol standen. So kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug auf der L32 bei Balesfeld von der Fahrbahn abkam. Nach dem Kontrollverlust hob dieses ab und flog mehrere Meter eine Böschung hinab, bis es schließlich in einem angrenzenden Wald zum Stehen kam. Der 19-jährige Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt, konnte sich jedoch aus dem Fahrzeug befreien und Hilfe rufen. Im Rahmen intensiver Ermittlungen konnte der ebenfalls schwer verletzte Fahrzeugführer lokalisiert werden und wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, die unter anderem den Führerscheinentzug zur Folge haben. Zu einem weiteren Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss kam es am Samstagabend in Speicher. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin stieß mit einer gemessenen Atemalkoholkonzentration von 1,96 Promille gegen ein stehendes Fahrzeug, an dem sich Personen befanden. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt.

