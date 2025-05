Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Ladendieb schlägt um sich - Kundin verletzt ++ Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen - 37-Jähriger erneut festgestellt ++ Erneute Brände - Polizei geht von Brandstiftung aus ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb schlägt um sich - Kundin verletzt

Am 15.05.2025 gegen 11:45 Uhr entnahm ein 17-Jähriger Parfüm im Wert von etwas über 100 Euro aus der Auslage einer Drogerie und beabsichtigte diese ohne zu bezahlen zu verlassen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Dieser und ein weiterer Mann versuchten den jugendlichen Dieb aufzuhalten. Der 17-Jährige schlug dabei um sich und verletzte die beiden Männer leicht. Durch die Rangelei wurde eine Kundin umgestoßen und ebenfalls leichtverletzt. Der Ladendieb konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Adendorf - Diebstahl aus unverschlossenen Fahrzeugen - 37-Jähriger erneut festgestellt

Am 16.05.2025 gegen 02:45 Uhr meldete eine Frau, dass ein Mann ihren PKW durchwühlen würde. Die Polizei begab sich daraufhin zum Ereignisort in die Straße Moorblick. Im Rahmen der Fahndung konnte der 37-jährige Mann in einer Nebenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurde das Diebesgut in Höhe von wenigen Hundert Euro aufgefunden. Selbiger Mann ist durch Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen bereits am 13.05.2025 aufgefallen (siehe Pressemitteilung vom 13.05.2025).

Amt Neuhaus - Erneute Brände - Polizei geht von Brandstiftung aus

Erneut gerieten am 15.05.2025 im Amt Neuhaus Waldbodenflächen in Brand. Zunächst entzündete sich gegen 18:15 Uhr eine Fläche von rund 15 Quadratmetern nahe der Ortschaft Dellien. Wenige Stunden später wurde der Brand einer Waldbodenfläche von rund 500 Quadratmetern festgestellt. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts von Brandstiftungen. Ein Zusammenhang zu den Bränden vom 12.05.2025 kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüneburg - Mann pöbelt vor Polizeidienststelle und beschädigt PKW

Ein 38-Jähriger pöbelte am 15.05.2025 gegen 17:00 Uhr lautstark vor dem Dienststellengebäude der Lüneburger Polizei, Auf der Hude. Anschließend betrat er das Gelände und beschädigte ein privaten PKW mit einem spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Lüneburg - PKW kollidiert mit Radfahrerin

Am 15.05.2025 gegen 12:45 Uhr kollidierte in der Lünertorstraße ein PKW-VW mit einer 40 Jahre alten Radfahrerin. Dabei missachtete der 65 Jahre alte Fahrer des PKW nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen die Vorfahrt der Radfahrerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Am PKW entstand kein Schaden.

Hohnstorf (Elbe) - Segelschiff kentert

Am Nachmittag des 15.05.2025 befuhr ein Sportboot unter Segeln die Elbe in Richtung Hamburg. Dabei kenterte das hölzerne Segelschiff nach ersten Erkenntnissen aufgrund einer Windböe. Der 78 Jahre alte Skipper konnte sich auf das kieloben treibende Boot retten und wurde anschließend geborgen. Der Schaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Lüneburg - Versuch einen Parkscheinautomaten aufzubrechen scheitert

Ein derzeit unbekannter Mann versuchte am 16.05.2025 gegen 02:30 Uhr mit einem Kuhfuß den Parkscheinautomaten eines Parkplatzes in der Sülfmeisterstraße aufzubrechen. Dabei scheiterte er und verließ den Parkplatz. Rund eine Stunde später versuchte er es erneut, konnte den Automaten aber nicht komplett öffnen. Er entfernte sich anschließend ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Scheibe eines PKW beschädigt

Im Zeitraum vom Mittag des 14.05.2025 bis zum Mittag des 15.05.2025 wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eines PKW beschädigt. Das Fahrzeug befand sich im Tatzeitraum in einer Parkbucht in der Zimmermannstraße. Mit einem derzeit unbekannten Gegenstand wurde ein Loch in die Scheibe gemacht, wodurch die restliche Scheibe splitterte. Der Schaden liegt bei rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

