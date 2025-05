LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Seebach (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, weil in einem leerstehenden Fabrikgebäude in der Neuen Straße ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zeugen meldeten, dass sich kurz zuvor Jugendliche am Objekt aufhielten. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Weitere Zeugenhinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer ...

