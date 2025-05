LPI-GTH: Räuber auf Motorrad in Ilmenau unterwegs - Tatverdächtige ermittelt

Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 25.05.2025, 14.30 bis 26.05.2025, 03.30 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten komplett entwendet. Der Automat war an einem Imbiss in der Straße Hörselbergblick angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0133883/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

