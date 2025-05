Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Fußgänger von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 15. Mai 2025, 15:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Derendorf wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Es kam in ein Krankenhaus. Das VU-Team der Düsseldorfer Polizei sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf ging ein 33 Jahre alter Mann aus Düsseldorf auf der Ulrike-Scheffler-Rothe-Straße in Richtung Rather Straße. Als er die Rather Straße überquerte, übersah er offensichtlich die von links kommende Bahn und prallte gegen die Frontscheibe. In der Folge zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der 33-Jährige wurde in eine Klinik gebracht und wird dort stationär behandelt.

