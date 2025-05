Polizei Düsseldorf

POL-D: Bilk - Verkehrsunfall in Kreisverkehr - Fahrradfahrer von Pkw erfasst - Eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 14.05.2025, 15:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Bilk wurde ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst. Der Radfahrer verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 53-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad in einem Kreisverkehr am Merowingerplatz unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei dann ein 61-jähriger Mann aus Düsseldorf mit seinem Opel aus der Ulenbergstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr eingefahren. Anschließend habe der Pkw das Hinterrad des Fahrradfahrers erfasst, so dass dieser stürzte. Der 53-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

