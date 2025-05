Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Eller - Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad - Motorradfahrerin schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 12. Mai 2025, 22:18 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der Deutzer Straße verletzte sich eine Frau so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie war mit ihrem Motorrad gegen einen Pkw geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 20-jährige Düsseldorferin mit ihrem Seat Ibiza auf der Deutzer Straße in Richtung Heidelberger Straße unterwegs. Kurz vor der Straße In der Elb beabsichtigte die Fahrerin verbotswidrig zu wenden und übersah hierbei eine 21-jährige Düsseldorferin, die mit ihrem Motorrad ebenfalls in Richtung Eller fuhr. Diese konnte mit ihrer Honda nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Heck des Seat zusammen. Durch den Unfall verletzte sich die 21-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, indem sie stationär blieb. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Deutzer Straße in Richtung Eller bis kurz vor Mitternacht voll gesperrt.

