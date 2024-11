Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfall unter Beteiligung eines nicht versicherten E-Scooters

Landau (ots)

Am 18.11.2024 wollte gegen 17:45 Uhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer von einem Parkplatz in der Reiterstraße in Landau auf die Fahrbahn fahren. Hierbei kollidierte er mit einem 38-jährigen E-Scooter-Fahrer, welcher auf dem Gehweg fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Daher wird sich der 38-Jährige in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

