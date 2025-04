BPOL-KS: Unbekannte versprühen Pfefferspray - Bahnhof gesperrt

Marbach / Fulda (ots) - Am vergangenen Samstag (12.4; 22:00 Uhr) kam es fast zu einem Zusammenstoß zwischen einem Gleisbagger und einer Cantusbahn im ehemaligen Bahnhof Marbach Fulda. Da in diesem Bereich Bauarbeiten an der Bahnstrecke stattfinden, war auch ein Gleisbagger im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache befanden sich der Bagger und die Cantusbahn auf dem gleichen Gleis. Der Fahrer des Baggers erkannte die ...

mehr