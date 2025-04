Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Selbst Überführt - Handydieb macht Selfie mit gestohlenem Mobiltelefon

Kassel (ots)

Selbst überführt hat sich kürzlich ein 36-Jähriger aus Kassel. Anhand eines offensichtlich unbeabsichtigten Selfies des Tatverdächtigen auf dem gestohlenen Gerät konnten Ermittler der Bundespolizei einen Handydiebstahl aufklären. Zudem ergaben sich im Rahmen der späteren Vernehmungen noch Hinweise auf eine weitere Straftat, eine sexuelle Belästigung zum Nachteil von zwei 16-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Der 36-Jährige hatte Anfang März in einem Schnellrestaurant im Kasseler Hauptbahnhof ein hochwertiges Mobiltelefon im Wert von rund 1000 Euro gestohlen. Unmittelbar nach der Tat versuchte der 36-Jährige das Telefon in der Kasseler Innenstadt an eine Gruppe Jugendliche zu verkaufen. Diese schöpften allerdings Verdacht und brachten das Handy sofort zum Polizeirevier Mitte.

Dies führte dazu, dass der rechtmäßige Besitzer sein Telefon schnell zurückbekam. Mit Hilfe des Selfies des Tatverdächtigen konnten die Beamten den bereits bekannten 36-Jährigen am Folgetag identifizieren.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 36-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

Bei der späteren Zeugenvernehmung der Jugendlichen kam heraus, dass der 36-Jährige zudem zwei 16-jährige Mädchen aus der Gruppe unsittlich berührt haben soll.

