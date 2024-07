Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubte Abfallbeseitigung

Pelm (ots)

Am 12.07.2024 wurde der Polizeiwache Gerolstein eine unerlaubte Abfallbeseitigung an der K33 zwischen Pelm und der Kasselburg am dortigen Wanderparkplatz mitgeteilt. Durch unbekannte Täter wurden zwei Müllsäcke und Wandfliesen entsorgt. Hinweise, die zur Klärung der Tat führen können, bitte an die Polizeiwache Gerolstein unter der Tel.: 06591-95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter der Tel.: 06592- 96260.

