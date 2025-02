Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250227 - 0211 Frankfurt - Heddernheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots)

(yi) Gestern Morgen (26. Februar 2025) kam es zu einem Verkehrsunfall, welcher auf der Olof-Palme-Straße begann und auf einer Fußgängerbrücke endete. Der geschätzte Sachschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 42-jährige Audifahrer gegen 08:05 Uhr die Straße "An der Sandelmühle" in Richtung Olof-Palme-Straße. Am dortigen geschlossenen Bahnübergang fuhr er an den wartenden Fahrzeugen vorbei und durchbrach die Schranke. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Signalkasten. Der Audifahrer setzte seine Fahrt fort und stieß schlussendlich mit einem Brückengeländer einer Fußgängerbrücke zusammen und kam dort zum Stehen. Feuerwehrkräfte schnitten das Auto aus dem Geländer heraus. Die Fahrzeuginsassen erlitten nur leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Ursache aufgenommen.

