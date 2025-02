Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250227-0210 Frankfurt-Bockenheim: Wohnungseinbruchdiebstahl - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag, den 25. Februar 2025 zwischen 15.45 Uhr und 16.50 Uhr, in eine Wohnung in Franz-Rücker-Allee ein.

Die Einbrecher machten sich an der Terrassentür zu schaffen, bis sie schließlich ins Innere des Hauses einstiegen. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume und entwendeten im mittleren 5-Stelligen Bereich einen Tresor mit Gold, zwei Uhren und Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069-75552199 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

