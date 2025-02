POL-F: 250226 - 0207 Frankfurt - Innenstadt: Trickdiebstahl von Bargeld - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) - (ha) Am gestrigen Montagabend (24. Februar 2025) kam es in Frankfurt Griesheim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Gegen 18:55 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Opels nach aktuellen Erkenntnissen die Espenstraße in westliche Fahrtrichtung. In Höhe der Kreuzung Espenstraße / Waldschulstraße kam es zu einer Kollision mit einem 55-jährigen ...

