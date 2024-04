POL-LWL: Kleintransporter kommt auf regenasser Straße von Autobahn ab

Picher/ Kuhstorf/ Bresegard (ots) - In Picher, Kuhstorf und Bresegard sind in der Nacht zum Mittwoch Kleintransporter aufgebrochen und daraus in zwei Fällen verschiedene Werkzeuge gestohlen worden. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 20.000 Euro beziffert. Bereits am Mittwochvormittag hatte die Polizeiinspektion Ludwigslust über einen dieser Aufbrüche in Bresegard bei Picher ...

