POL-MFR: (280) Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2024 - Einladung zur Pressekonferenz am Montag, den 24.03.2025

Bad Windsheim (ots) - Am Dienstagmorgen (18.03.2025) ereignete sich bei Obernzenn (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einer Hausmauer kollidierte. Eine 83-jährige Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die 83-jährige Fahrerin eines Opel war gegen 10:10 Uhr auf der Staatsstraße 2143 von Obernzenn kommend in Richtung des Gemeindeteils Oberaltenbernheim unterwegs. ...

mehr