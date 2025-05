Polizei Düsseldorf

POL-D: Reisholz - Fahrradfahrer prallt gegen Pkw - Jugendlicher schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 12. Mai 2025, 17:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend wurde ein 15-jähriger Fahrradfahrer durch den Zusammenstoß mit einem Pkw so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 15-Jährige aus Krefeld mit seinem Fahrrad auf der Briedestraße in Richtung Kappeler Straße unterwegs. Als er in Höhe der Kappeler Straße die Kreuzung Kappeler Straße/Briedestraße überqueren wollte, missachtete der Jugendliche möglicherweise ein Stoppzeichen und bemerkte offenbar den von links kommenden VW eines 77-Jährigen aus Düsseldorf zu spät. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 15-Jährige so schwer verletzte, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

