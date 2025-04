Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldstrafe nach Widerstand gegen Polizeibeamte

Wörth am Rhein (ots)

Nachdem ein damals 60-Jähriger am 07.04.2024 im Rahmen eines Einsatzes in Wörth Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten leistete, wurde er nun vom Amtsgericht Kandel zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.600 Euro verurteilt. Der Mann randalierte in einem Hotel, weshalb die Polizeikräfte ihm einen Platzverweis erteilten. Dem kam er nicht nach und griff sie stattdessen an, weshalb er schließlich in Gewahrsam kam. Der 60-Jährige zog sich einen Knochenbruch zu, Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Wer Polizeikräfte beleidigt, bespuckt oder körperlich angreift, überschreitet klar eine rote Linie und muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe rechnen.

