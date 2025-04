POL-PPRP: Mehrere Einbrüche in Firmenfahrzeuge

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (09.04.2025) auf Donnerstag (10.04.2025) wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Luitpoldstraße (nahe Teichgasse) alle neun Kellerräume aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . ...

mehr