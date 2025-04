POL-PPRP: Unfall mit verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen (ots) - Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Auto am gestrigen Donnerstag (10.04.2025), gegen 16:30 Uhr, die L523 in Fahrtrichtung Oppau und bog nach links in die Bgm.-Trupp-Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Motorradfahrers, der die Bgm.-Trupp-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur ...

mehr