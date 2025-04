Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrer durch Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 57-jähriger befuhr mit seinem Auto am gestrigen Donnerstag (10.04.2025), gegen 16:30 Uhr, die L523 in Fahrtrichtung Oppau und bog nach links in die Bgm.-Trupp-Straße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Motorradfahrers, der die Bgm.-Trupp-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und der Motorradfahrer stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

