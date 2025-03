POL-MK: Vermisster Altenaer tot aufgefunden

Lüdenscheid (ots) - Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5999837 Gestern wurden zwei weitere Taten bekannt, bei denen unbekannte Täter die EC-Karte von Seniorinnen und Senioren abholten und sich anschließend telefonisch die PIN-Nummer durchgeben ließen. In einem Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter der Kripo aus, der die Karte sichern müsse. In einem weiteren Fall agierte am Telefon ...

mehr