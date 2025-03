Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dringende Warnung vor EC-Karten-Dieben

Lüdenscheid (ots)

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5999837

Gestern wurden zwei weitere Taten bekannt, bei denen unbekannte Täter die EC-Karte von Seniorinnen und Senioren abholten und sich anschließend telefonisch die PIN-Nummer durchgeben ließen. In einem Fall gab sich der Anrufer als Polizeibeamter der Kripo aus, der die Karte sichern müsse. In einem weiteren Fall agierte am Telefon ein falscher Bankmitarbeiter. In beiden Fällen wurden die EC-Karten von unbekannten Tätern abgeholt und anschließend telefonisch die PIN-Nummer erfragt. Damit gingen die Täter zur Bank und holten Geld ab. Opfer waren jeweils Seniorinnen und Senioren in höherem Alter.

Die Polizei warnt eindringlich vor der neuen Masche und gibt folgende Verhaltenshinweise:

- Seien Sie misstrauisch! Lassen Sie sich von Betrügern am Telefon nicht unter Druck setzen. Die Täter agieren kommunikativ geschickt und täuschen Gefahren vor, die nicht existieren. - Geben Sie keine persönlichen Daten preis, z.B. Kontodaten oder Informationen über Wertsachen. - Übergeben Sie keine Wertsachen an Fremde und lassen Sie niemand Unbekanntes in Ihre Wohnung. - Wenn Sie Opfer geworden sind, rufen Sie schnellstmöglich die Polizei unter Notruf 110.

Hinweise zu den aktuellen Fällen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell