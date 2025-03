POL-MK: Diebstahl beim Handy-Verkauf

Werdohl (ots) - Nachdem ein Unbekannter am 25.11.24 gegen 14 Uhr in einer Drogerie Parfüm im Wert von fast 1400 Euro stahl, sucht die Polizei nach richterlichem Beschluss nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm. Wer kennt die Person auf den Fotos? Bilder gibt es unter https://polizei.nrw/fahndung/163528. Hinweise nimmt jede Dienststelle der Polizei entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

