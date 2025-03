POL-MK: Polizei warnt vor vermehrten Autoaufbrüchen - Wertgegenstände nicht im Fahrzeug lassen

Iserlohn (ots) - Zehn Minuten ließ eine Frau am Mittwochnachmittag ihren Pkw mit der Handtasche auf dem Beifahrersitz am Kindergarten Am Erbenbach stehen. Als sie zurückkehrte, waren eine Fensterscheibe eingeschlagen und die Handtasche weg. Zwischen Freitagmittag und Dienstagnachmittag wurde am Feldmarkring die Hecktür eines Peugeot Boxer aufgebrochen. Unbekannte stahlen zwei Maschinen: einen Magazinschrauber und einen Akkuschrauber. Während Werkstattfahrzeuge schlecht ...

