POL-LB: Oberstenfeld: Unfall nach Trunkenheitsfahrt

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 19:40 Uhr kam es in Leonberg-Eltingen in der Christophstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch die nur zugezogene Eingangstüre, welche nicht verschlossen war, Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier wurden diverse Zimmer durchsucht sowie Bargeld und Wertgegenstände in dreistelliger ...

mehr