Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbrecher kommt durch unverschlossene Türe

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 19:40 Uhr kam es in Leonberg-Eltingen in der Christophstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich durch die nur zugezogene Eingangstüre, welche nicht verschlossen war, Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier wurden diverse Zimmer durchsucht sowie Bargeld und Wertgegenstände in dreistelliger Summe entwendet. Zudem bediente sich der Einbrecher noch an Lebensmitteln in der Küche des Hauses, bevor er schließlich das Gebäude verließ und flüchtete. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 6050 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bewohner nochmals daraufhin, Türen und Fenster in jedem Fall beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses zu verschließen. Wenn Türen nur zugezogen werden oder Fenster gekippt zurückgelassen werden, wird es Einbrechern leichtgemacht, die Verriegelung zu überwinden.

