POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 23.11.2024, um 08:34 Uhr befuhr die 63-jährige Fahrerin eines Audi die Calwer Straße aus Dagersheim kommend auf Höhe der Konrad-Zuse-Straße in den Einmündungsbereich. Zeitgleich fuhr ein 47-jähriger Audi-Fahrer von der Konrad-Zuse-Straße ebenfalls in den Einmündungsbereich ein, woraufhin es zwischen den Beteiligten zur Kollision kam. Beide Beteiligte geben an, dass die jeweils für sie geltende Lichtzeichenanlage Grün zeigte. Aufgrund der tiefstehenden Sonne war die Sicht teilweise eingeschränkt. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 132500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

