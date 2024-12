Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht nach Kollision mit Straßenlaterne und Zaun

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 17.50 Uhr ereignete sich in der Zwinglistraße in Nordhorn ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleintransporters, der mit dem Namen einer Elektrofirma beschriftet war, fuhr rückwärts in Richtung des Hohenkörbener Weges.

Dabei stieß das Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Aufmerksame Anwohner aus der Nachbarschaft beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei.

Die Polizei Nordhorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

