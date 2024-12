POL-EL: Wippingen - Fahrer eines LKW geriet in Gegenverkehr - Hinweise auf Verursacher gesucht

Schüttdorf (ots) - Am Samstag, den 7. Dezember 2024, kam es in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 23.30 Uhr in Schüttorf zu einem Fahrraddiebstahl. Die 56-jährige Besitzerin hatte ihr Pedelec der Marke Gazelle ordnungsgemäß mit einem Rahmenbügelschloss vor dem Gebäude in der Mauerstraße 56 gesichert. Als sie gegen 23.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl ihres Fahrrads fest. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

