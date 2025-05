LPI-GTH: Werkzeug aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Vergangene Nacht haben Unbekannte ein Motorrad, das am Fahrbahnrand in der Rosenstraße, abgestellt war. Bei dem Krad handelt es sich um eine Honda CRF 300 in der Farbe weiß. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0134461/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer ...

mehr