Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: 3.500 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Montag (12.05.2025) zwischen 07:45 Uhr und 13:05 Uhr in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell