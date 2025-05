Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leerstehendes Gebäude in Brand

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei, weil in einem leerstehenden Fabrikgebäude in der Neuen Straße ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zeugen meldeten, dass sich kurz zuvor Jugendliche am Objekt aufhielten. Personen wurden offenbar nicht verletzt. Weitere Zeugenhinweise werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0134863/2025 entgegengenommen. Die Polizei bittet um entsprechende Sensibilisierung der Kinder durch ihre Eltern. Das Betreten und Erkunden von verlassenden Orten und Gebäuden bergen per se Risiken, wie z.B. Einsturzgefahr, Unfallrisiko. Riskantes Verhalten, wie z.B. der fahrlässige Umgang mit brennbaren oder nachglühenden Stoffen tun ihr Übriges. In diesem konkreten Fall ist letzters als Brandursache nicht auszuschließen. (ah)

