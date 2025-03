POL-EL: Nordhorn - Feuer an Wintergarten

Lathen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 3. März, 16 Uhr, und dem 4. März, 7 Uhr, in den Kiosk einer Schule an der Mühlenstraße in Lathen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

