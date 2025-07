Wegberg-Tetelrath (ots) - Aus einem in der Einfahrt eines Hauses an der Straße In Tetelrath abgestellten Pkw unbekannte Täter zwischen dem 12. Juli (Samstag), 12.00 Uhr und dem 13. Juli (Sonntag), 11.30 Uhr, zwei Zulassungsbescheinigungen. Diese konnten in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr