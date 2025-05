Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei nimmt 36-Jährigen zweimal in Gewahrsam

Gifhorn (ots)

Am späten Abend des gestrigen Montags rief ein aufmerksamer Zeuge den Polizeinotruf und meldete, dass ein Mann soeben eine Frau am Gifhorner Stadtbahnhof mit einem Knüppel geschlagen habe. Anschließend habe er noch auf mehrere Autos eingeschlagen. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Ein Streifenteam fuhr an das Ende der Oldaustraße. Am dortigen Wendehammer trafen sie auf eine männliche Person, auf die die Beschreibung des Zeugen passte. Diese rannte beim Erblicken des Streifenwagens zurück in Richtung Bahnhof. Die Beamten verfolgten den Mann zu Fuß und konnten ihn kurze Zeit später in einem Gebüsch liegend stellen. Es handelte sich um einen den Beamten aus vorherigen Einsätzen bekannten 36-Jährigen. Er war alkoholisiert, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,41 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Der benutzte Knüppel wurde sichergestellt. Die 40-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens.

Nachdem der 36-Jährige am heutigen Morgen aus dem Gewahrsam entlassen worden war, verursachte er erneut Polizeieinsätze. Zunächst musste ihm für die Wohnung eines Familienmitglieds ein Platzverweis erteilt werden. Anschließend beschädigte er die Heckscheibe eines geparkten Autos. Daraufhin wurde er erneut in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell