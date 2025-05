Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einsatz in Bankfiliale: 61-Jähriger leistet Widerstand und wird in Gewahrsam genommen

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag wurde die Polizei Gifhorn zu einer Bankfiliale am Calberlaher Damm in Gifhorn gerufen. Dort sollten sich drei Personen aufhalten, die den Vorraum verunreinigt hatten. Die Beamten trafen am Einsatzort auf zwei Männer. In deren Umfeld lagen neben persönlichen Gegenständen auch leere Alkoholbehältnisse und benutzte Taschentücher. Der Teppichboden wies Pfützen unbekannter Flüssigkeit auf, der Raum roch zudem stark nach Bier und Urin. Die Beamten baten die beiden Männer, das Gebäude zu verlassen. Während einer der beiden, ein 48-Jähriger, der Bitte umgehend nachkam, zeigte sich der zweite Mann, ein 61-Jähriger sofort verbal aggressiv. Er beleidigte die Beamten und weigerte sich, die Filiale zu verlassen. Erst nach mehrfacher Aufforderung zum Verlassen des Gebäudes bewegte er sich langsam zum Ausgang. Dort blieb er jedoch stehen, drehte sich plötzlich um und schlug nach einem Beamten. Dieser konnte den Schlag abwehren. Der 61-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Richterin bestätigte die Gewahrsamnahme bis zum Morgen des heutigen Montags.

