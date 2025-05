POL-GF: Verletzte nach Verkehrsunfall

Gifhorn/ Wittingen (ots) - Am Mittwochvormittag wurde in der Aldi-Filiale an der Braunschweiger Straße in Gifhorn eine Geldbörse gestohlen. Eine 81-jährige Kundin hielt sich gegen 11:00 Uhr in dem Geschäft auf. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entwendet worden war. In der Börse befanden sich neben Ausweispapieren und Geldkarten auch knapp 100 Euro in ...

