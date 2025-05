Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geldbörsendiebstahl - Tipps gegen weitere Schäden

Gifhorn/ Wittingen (ots)

Am Mittwochvormittag wurde in der Aldi-Filiale an der Braunschweiger Straße in Gifhorn eine Geldbörse gestohlen. Eine 81-jährige Kundin hielt sich gegen 11:00 Uhr in dem Geschäft auf. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus ihrer Umhängetasche entwendet worden war. In der Börse befanden sich neben Ausweispapieren und Geldkarten auch knapp 100 Euro in bar. Während die Frau sich auf den Weg zur Polizei machte, um Anzeige zu erstatten, entdeckte ein Zeuge die Geldbörse auf dem Parkplatz der Filiale. Das gesamte Bargeld war daraus entwendet worden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Insbesondere ältere Menschen stehen bei diesem Phänomen im Fokus der Täterinnen und Täter. Auch wenn im vorliegenden Fall kein direkter Körperkontakt stattfand, schrecken Diebe häufig nicht davor zurück, ihre Opfer gezielt abzulenken - etwa durch ein "versehentliches" Anrempeln des Einkaufswagens oder durch das Verwickeln in ein Gespräch ("Wissen Sie, wo ich die Milch finde?" oder "Was glauben Sie, schmeckt besser?"). Solche Ablenkungsmanöver sollen das Opfer in einem unaufmerksamen Moment zur Zielscheibe machen.

Häufig folgt auf einen Geldbörsendiebstahl eine sogenannte Verwertungstat: Die Täter nutzen die erlangten EC- oder Kreditkarten, um an Geldautomaten Bargeld abzuheben. In einem aktuellen Fall, in dem die Polizei in Wittingen ermittelt, entstand so ein Schaden von fast 1.000 Euro.

Die Polizei rät eindringlich, die PIN niemals auf der Karte zu vermerken oder in verschlüsselter Form im Portemonnaie mitzuführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell