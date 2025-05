Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacher fährt weiter

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht. Diese ereignete sich am Sonntag der vergangenen Woche. Der Geschädigte stellte seinen weißen Kia gegen 11:40 Uhr in der Straße "Am Weinberg" in Gifhorn, gegenüber dem dortigen Blumengeschäft, ab. Als er nach dem Einkauf, etwa 10 Minuten später, wieder zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem ProCeed fest. Es befanden sich mehrere Kratzer am vorderen Kotflügel.

Aufgrund der Spuren am beschädigten Auto ist davon auszugehen, dass das verursachende Fahrzeug in einer roten Farbe lackiert ist. Vermutlich entstand der Schaden beim Vorbeifahren oder Rangieren. Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen des Unfalls und Hinweise zum flüchtigen Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 9800 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

