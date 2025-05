Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kind bei Unfall schwer verletzt

Wesendorf (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Morgen des gestrigen Montags auf der Kreisstraße 7. Die Unfallstelle lag nördlich von Wesendorf, an der Kreuzung der Straße "Hasenberg", im Bereich der dortigen Bushaltestellen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen habe eine 13-Jährige gegen 8:30 Uhr das haltende Auto ihrer Mutter verlassen und anschließend die Fahrbahn der Kreisstraße überquert. Dabei wurde sie von einem Volkswagen Golf erfasst, der in Richtung Wesendorf fuhr. Dessen 30-jähriger Fahrer konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurde das Kind schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte es in die Medizinische Hochschule Hannover. Der 30-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehens. Der Golf wurde abgeschleppt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle für circa vier Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Einsatz waren neben der Polizei zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Rettungshubschrauber.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell