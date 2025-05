Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Raub, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Wochenende ereignete. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge fuhr eine kleine Gruppe Fußballfans - Anhänger des VfL Wolfsburg - nach dem Fußball-Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim mit dem Zug von Wolfsburg nach Gifhorn. Am Bahnhof Gifhorn (Süd) verließen die Männer im Alter von 16 bis 32 Jahren gegen 23:30 Uhr den Zug. In der ...

mehr