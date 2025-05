Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Raub

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einem Raub, der sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Wochenende ereignete. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge fuhr eine kleine Gruppe Fußballfans - Anhänger des VfL Wolfsburg - nach dem Fußball-Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim mit dem Zug von Wolfsburg nach Gifhorn. Am Bahnhof Gifhorn (Süd) verließen die Männer im Alter von 16 bis 32 Jahren gegen 23:30 Uhr den Zug. In der Unterführung des Bahnhofs trafen sie auf etwa zehn maskierte Personen. Diese Gruppe attackierte die Reisenden und entwendete unter Gewaltanwendung Fanutensilien und persönliche Gegenstände. Anschließend entkamen die Täter unerkannt vom Bahnhofsgelände. Eine umfangreiche Fahndung mit mehreren Einsatzkräften der Polizei führte nicht zum Ergreifen von Tatverdächtigen.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs ein. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es werden Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber zu den maskierten Personen in der Unterführung gesucht. Entsprechende Beobachtungen werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

