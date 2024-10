POL-PDTR: Stadtteil Oberstein: Bedrohung durch unbekannte Person

Birkenfeld (ots) - Am Donnerstag, 10.10.2024, gg. 12.15 Uhr, meldet die Fahrerin eines Pkws telefonisch von Zuhause, dass sie dort einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug feststellte. Zur Entstehung des Schadens gab die Frau aus dem Saarland an, dass sie gegen 11.20 Uhr vermutlich beim Rangieren auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße in Birkenfeld einen geparkten Pkw touchiert und deswegen wahrscheinlich auch ...

