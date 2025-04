Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchte schwere räuberische Erpressung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am 03. April 2025, um 23:35 Uhr, kam es in einem Kiosk in der Grenzstraße in 26382 Wilhelmshaven, zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Eine männliche Person betrat den Laden und forderte unverzüglich unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse. Aufgrund einer Einschüchterung durch einen Mitarbeiter des Kiosks ergriff der Täter die Flucht und konnte noch einige Zeit verfolgt werden.

Das Opfer war während der Tatausführung unverletzt geblieben. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben konnten, wurden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell