Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auto in Stadland aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Auto in Stadland bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Am Sonntag, 30. März 2025, hatte die Geschädigte ihren Audi gegen 11:00 Uhr an der Dedesdorfer Straße, Höhe Fischereiverein, abgestellt, um an einer Boßelveranstaltung teilzunehmen. Als sie um 14:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, sah sie, dass eine Scheibe eingeschlagen und eine Tasche entwendet war.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

